﻿ В Каменце петарда взорвалась в руках 10-летнего школьника. Он в больнице. 21.by
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В Каменце петарда взорвалась в руках 10-летнего школьника. Он в больнице

11.01.2021 13:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Каменце после взрыва петарды в больницу попал 10-летний школьник, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

Травму ребенок получил 10 января. Он поджег петарду дома на кухне, но не успел отбросить в сторону. Петарда взорвалась в руке школьника — и мальчик получил тяжелую травму руки. Его госпитализировали.

 
 
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