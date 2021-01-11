|
В Каменце петарда взорвалась в руках 10-летнего школьника. Он в больнице
Источник материала: Tut.by
В Каменце после взрыва петарды в больницу попал 10-летний школьник, сообщает
Травму ребенок получил 10 января. Он поджег петарду дома на кухне, но не успел отбросить в сторону. Петарда взорвалась в руке школьника — и мальчик получил тяжелую травму руки. Его госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок получил тяжелую травму руки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)