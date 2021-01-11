В Каменце петарда взорвалась в руках 10-летнего школьника. Он в больнице

Источник материала: Tut.by

В Каменце после взрыва петарды в больницу попал 10-летний школьник, сообщает СК .



Фото: Следственный комитет

Травму ребенок получил 10 января. Он поджег петарду дома на кухне, но не успел отбросить в сторону. Петарда взорвалась в руке школьника — и мальчик получил тяжелую травму руки. Его госпитализировали.