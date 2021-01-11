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В Бобруйске в канун Нового года пропал 45-летний мужчина - его до сих пор ищут
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 31 декабря 2020 года пропал 45-летний Олег Костюкевич. Мужчина днем ушел из дома в неизвестном направлении, и до сих пор его местонахождение неизвестно,
Приметы: на вид 45 лет, рост 175−180 см, среднее телосложение, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.
Был одет: вязаная темно-синяя шапка, куртка короткая темно-зеленая, кроссовки темные.
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Олег Костюкевич вышел из дома днем 31 декабря.
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