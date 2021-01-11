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В Бобруйске в канун Нового года пропал 45-летний мужчина - его до сих пор ищут

11.01.2021 13:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 31 декабря 2020 года пропал 45-летний Олег Костюкевич. Мужчина днем ушел из дома в неизвестном направлении, и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».


Фото: ПСО «Феникс»

Приметы: на вид 45 лет, рост 175−180 см, среднее телосложение, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Был одет: вязаная темно-синяя шапка, куртка короткая темно-зеленая, кроссовки темные.

Всех, кто что-либо знает об Олеге Костюкевиче, просят сообщить по телефону ПСО «Феникс» +375 29 246−00−04 или в милицию по телефону 102.

 
 
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