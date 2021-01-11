Петарда взорвалась в руке у школьника - ребенок госпитализирован

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв - Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования школьника при взрыве петарды в Каменце, мальчик получил тяжелую травму руки, сообщили в СК.

Инцидент произошел днем 10 января. В правоохранительные органы поступило сообщение медиков о том, что в больницу доставлен 10-летний мальчик с характерными телесными повреждениями.

"По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили Sputnik в понедельник в УСК по Брестской области.

Там рассказали, что школьник, находясь по месту жительства в Каменце, взял петарду, хранившуюся на подоконнике в его комнате, после чего в кухне зажег ее спичкой.

"Ребенок не успел отбросить петарду в сторону и она взорвалась у него в руке. В результате происшествия мальчик получил тяжелую травму верхней конечности ", - рассказали в УСК.

В Следственном комитете призвали взрослых хранить пиротехнические изделия, а также спички и зажигалки в месте, исключающем доступ к ним детей.

"Необходимо контролировать поведение малолетних детей и обучать их правилам безопасного поведения", - подчеркнули в СК.

По данным медиков, как правило в результате неосторожного обращение с петардами дети и взрослые получают травмы верхних конечностей и лица.

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