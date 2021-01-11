В Браславском районе мужчина убил знакомого и закопал его тело в заброшенной постройке

Источник материала: Tut.by

В Браславском районе мужчина убил знакомого и закопал его тело в заброшенной хозпостройке в деревне, сообщает СК.



Фото: СК

Вечером 22 декабря прошлого года в милицию обратилась женщина, которая рассказала об исчезновении 29-летнего сожителя. По ее словам, 17 декабря они с другом должны были поехать в Россию. Однако мужчина перестал выходить на связь. Женщина видела в Браславе его машину. Она также знала, что кто-то воспользовался банковской картой сожителя.

Через два дня в заброшенной хозпостройке в Браславском районе милиция нашла тело мужчины. На нем были многочисленные колото-резаные раны.

По данным следствия, 17−18 декабря в деревне Огони Браславского района между друзьями возник конфликт. 32-летний мужчина избил 29-летнего приятеля и нанес ему удары ножом. Тот умер на месте. Обвиняемый закопал тело в хозяйственной постройке.

32-летний мужчина под стражей, его обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах.