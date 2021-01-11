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Соседи по даче устроили поножовщину, не договорившись, как должен стоять забор между участками

11.01.2021 14:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 5 января в Светлогорский РОВД позвонила местная жительница. Она сообщила, что на территории дачного поселка знакомый ударил ее мужа ножом и уехал на дизеле в направлении райцентра. Что было дальше, рассказали в милиции.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Оказалось, конфликтная ситуация произошла в дачном поселке Жлобинского района из-за несогласованного переноса ограждения между домовладениями. Во время разговора на повышенных тонах 67-летний житель Светлогорска достал нож и ударил им 42-летнего соседа.

К счастью, удар оказался несерьезным, и раненый вместе с женой на автомобиле сами поехали в Светлогорск на железнодорожную станцию, увидели патрульных милиционеров, и рассказали им, что сюда может приехать преступник. Сотрудники милиции узнали приметы нападавшего и, как только на станцию прибыл дизель-поезд, задержали подозреваемого. При себе у него был нож.

Раненому мужчине оказали первую медицинская помощь и его передали медикам.

 
 
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Вечером 5 января в Светлогорский РОВД позвонила местная жительница. Она сообщила, что на территории дачного поселка знакомый ударил ее мужа ножом и уехал на дизеле...
 
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