Умер бывший замгенпрокурора Виктор Конон, ему было 64 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв - Sputnik. В Минске умер бывший заместитель генерального прокурора Виктор Конон, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Беларуси.

В должности замгенпрокурора он проработал около 5 лет: был назначен на должность замгенпрокурора в 2008 году, летом 2012 он ушел в отставку, в главном надзорном ведомстве курировал антикоррупционное направление.

"Виктор Александрович Конон скоропостижно ушел из жизни, ему было 64 года", – сказали Sputnik в понедельник в Генпрокуратуре.

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