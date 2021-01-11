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Умер бывший замгенпрокурора Виктор Конон, ему было 64 года

11.01.2021 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв - Sputnik. В Минске умер бывший заместитель генерального прокурора Виктор Конон, сообщили Sputnik в Генеральной прокуратуре Беларуси.

В должности замгенпрокурора он проработал около 5 лет: был назначен на должность замгенпрокурора в 2008 году, летом 2012 он ушел в отставку, в главном надзорном ведомстве курировал антикоррупционное направление.

"Виктор Александрович Конон скоропостижно ушел из жизни, ему было 64 года", – сказали Sputnik в понедельник в Генпрокуратуре.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Виктор Конон возглавлял следственную группу, расследовавшую уголовное дело "морозовской банды", которая орудовала в Гомельской области в лихие 1990-е.
 
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