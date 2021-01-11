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Белорусу дали реальный срок за три удара по лицу сотрудника ОМОН

11.01.2021 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Суд приговорил белоруса к двум с половиной годам колонии общего режима за насилие в отношении сотрудника милиции, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Как говорится в материалах дела, инцидент произошел 10 августа 2020 года в Минске. Молодой мужчина 2000 года рождения принимал участие в акции протеста на проспекте Победителей. Во время задержания, как сообщает Генпрокуратура, он нанес три удара по лицу и один удар ногой в паховую область представителю правоохранительных органов.

© Photo : СК РБ
Ранил ножом двух милиционеров: уголовное дело передано в прокуратуру

"А также пытался нанести еще один удар рукой в голову, чтобы воспрепятствовать его законной деятельности и из мести за ее выполнение", - говорится в сообщении ведомства.

После инцидента было возбуждено уголовное дело. Белорус обвинялся в применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Свою вину, отмечают в ведомстве, он признал в полном объеме. О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств, в том числе видеозаписи, на которой отображены обстоятельства противоправных действий, суд Ленинского района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ст.364 Уголовного кодекса Республики Беларусь в качестве наказания назначено лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - рассказали в Генпрокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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Теги: Минск
 
 
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Также представитель милиции получил удар в паховую область – о состоянии его здоровья не сообщается.
 
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