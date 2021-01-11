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ГУВД Минска сообщило о возбуждении новых "протестных" уголовных дел

11.01.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Минская милиция намерена установить личности граждан, которые приняли участие в несанкционированных уличных акциях во время "длинных" выходных, сообщили в ГУВД.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Всего на минувшей неделе за участие в протестных маршах в столице было задержано около 40 человек, в отношении которых проводится проверка.

"По всем несанкционированным сборам граждан в органах внутренних дел зарегистрированы материалы проверки, продолжена работа по установлению граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций", – сообщили Sputnik в ГУВД в понедельник.

Там также проинформировали, что во время минувших "длинных" выходных было задержано несколько человек, которые нанесли различные надписи и рисунки на киоски и государственное имущество, сделав это намеренно. "В отношении этих лиц возбуждены уголовные дела", – сказали в управлении.

В главке подчеркнули, что столичная милиция призывает граждан не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях.

Кроме этого, в ГУВД поблагодарили минчан, которые продолжают сообщаьт в милицию о фактах нарушения законодательства и присылают фото- или видеоматериалами.

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Теги: Минск
 
 
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Минская милиция благодарит граждан, которые продолжают сообщать о фактах нарушения законодательства и присылают фото- или видеоматериалы.
 
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