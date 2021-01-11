Меланья Трамп впервые прокомментировала беспорядки в Вашингтоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Первая леди США Меланья Трамп впервые высказала свое мнение о недавних беспорядках в Капитолии.

"Я расстроена и опечалена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю постыдным, что вокруг этих трагических событий звучали непристойные сплетни, неоправданные персональные нападки и лживые недостоверные обвинения в мой адрес – от людей, которые выглядят вменяемыми и имеют позицию", - говорится в тексте заявления первой леди, опубликованном на сайте Белого дома.

Отдельно Трамп назвала имена погибших в день штурма Капитолия и сказала, что молится за их семьи в это трудное время.

В день, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, президент США Дональд Трамп провел митинг своих сторонников в Вашингтоне. После этого толпа осадила здание конгресса. Некоторые участники беспорядков ворвались внутрь и устроили погром в здании. Известно о пяти жертвах беспорядков. Среди них – полицейский и одна из участниц митинга, ветеран ВВС. Еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием.

Она отметила, что произошедшие события нельзя использовать для личной выгоды. Меланья признала, что считает постыдным тот факт, что вокруг этих трагических событий ходили сплетни, имели место личные нападки.

"Не сомневайтесь, я осуждаю насилие"

Ранее в ее адрес звучала критика. Первую леди упрекали за долгое молчание и отсутствие комментариев после штурма Капитолия. Американский телеканал CNN сообщал , что во время беспорядков Меланья вместо того, чтобы сделать заявление с призывом о мире, подобное тому, которое она сделала во время протестов BLM, предположительно занималась фотосессией для книги.

"Не сомневайтесь в этом, я абсолютно осуждаю насилие, которое произошло в Капитолии нашей страны. Насилие недопустимо", - сказала Меланья.

Она добавила, что гордится своей страной и возможность свободно выражать свою точку зрения. Первая леди отметила, что это один из главных идеалов, на котором построена Америка.

"Многие пошли на максимальные жертвы, чтобы защитить это право. Помня об этом, я хотела бы призвать граждан этой страны сделать паузу и взглянуть на вещи со всех сторон", - сказала первая леди и добавила – она "умоляет людей прекратить насилие".

"Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и подниматься над тем, что нас разделяет", - сказала Меланья Трамп.

Она отметила, что ей приятно видеть, как много американцев проявили энтузиазм и приняли участие в выборах, но нельзя допустить, чтобы "страсть превратилась в насилие".

Она напомнила и о другой проблеме, вокруг которой американцам удалось сплотиться - пандемии. И отметила, что умение сострадать и помогать во время подобных бедствий показывает истинный дух страны.

"Как я сказал летом, именно в эти определяющие моменты мы оглянемся назад и расскажем нашим внукам, что благодаря сочувствию, силе и решимости мы смогли вернуть надежду на наше будущее. Каждый из вас - костяк этой страны", - сказано в обращении первой леди к американцам.

Она поблагодарила сторонников Трампа, которые поддерживали президента и первую леди в течение четырех лет.