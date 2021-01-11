ДТП с военными автобусами и грузовиком в Подмосковье: есть погибшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. На Новорижском шоссе в Подмосковье днем 11 января самосвал врезался в колонну автобусов Минобороны РФ, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости .

Представитель экстренных служб региона сообщил, что в результате четыре человека погибли, более 15 – пострадали.

Пять автобусов, в которых ехали военные курсанты, получили повреждения. На федеральной трассе собралась огромная пробка. Очевидцы сообщают о розливе топлива. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.

ДТП произошло в Красногорске на 27-м километре Новорижского шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово. По предварительной версии, причиной столкновения стало то, что в какой-то момент водитель грузовика потерял управление и на большой скорости влетел в автоколонну.

Как отметили в Минобороны РФ, командование Западного военного округа совместно с правоохранительными органами уже начало проверку по факту ДТП.

"В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – отметили в ведомстве.

По информации пресс-службы правительства Московской области, на месте ДТП, помимо ГИБДД и МЧС, работают бригады центра медицины катастроф, областной станции скорой медицинской помощи, санитарная авиация.