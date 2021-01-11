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Пограничники со стрельбой задержали жителя Лиды у границы с Литвой

11.01.2021 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителя, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

© Photo : Youtube/ УВД Брестского облисполкома
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Инцидент произошел в воскресенье 10 января вблизи населенного пункта Дробишуны (Вороновский район) – военнослужащие Лидского погранотряда заметили неизвестного, который двигался к границе с Литвой.

"Мужчина попытался скрыться в лесу, на неоднократные требования остановиться не реагировал. Однако после трех предупредительных выстрелов в воздух был задержан", – сказали в ГПК.

В комитете уточнили, что задержанным является 33-летний лидчанин, в отношении него начали административный процесс – за попытку незаконного пересечения границы, нарушение пограничного режима и неповиновение пограничникам.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина хотел сбежать от пограничников в лес, однако его все равно задержали – после трех выстрелов в воздух.
 
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