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Нетрезвые родители посадили сына за руль автомобиля

12.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Пьяные родители, чтобы съездить в кафе и попить кофе, посадили за руль авто своего сына-подростка, сообщила официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.

© Photo : УВД Могилевского облисполкома
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Автомобиль Ford Galaxy сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге Р-23 Минск – Слуцк.

"За рулем минивена оказался 16-летний парень, житель Слуцкого района. Вместе с ним в автомобиле находились и его родители, которые были с характерными признаками опьянения", – сказала Сильченко.

Инспекторам отец пояснил, что они решили съездить попить кофе в придорожное кафе, но трезвым в доме оказался только сын-подросток, который и сел за руль.

В отношении подростка и его составили административные протоколы, родителей мальчика кроме штрафа ждет посещение заседания комиссии по делам несовершеннолетних.

 
Теги: Минск
 
 
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Родителей мальчика кроме штрафа ждет посещение заседания комиссии по делам несовершеннолетних.
 
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