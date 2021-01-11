Нетрезвые родители посадили сына за руль автомобиля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Пьяные родители, чтобы съездить в кафе и попить кофе, посадили за руль авто своего сына-подростка, сообщила официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.

Автомобиль Ford Galaxy сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге Р-23 Минск – Слуцк.

"За рулем минивена оказался 16-летний парень, житель Слуцкого района. Вместе с ним в автомобиле находились и его родители, которые были с характерными признаками опьянения", – сказала Сильченко.

Инспекторам отец пояснил, что они решили съездить попить кофе в придорожное кафе, но трезвым в доме оказался только сын-подросток, который и сел за руль.

В отношении подростка и его составили административные протоколы, родителей мальчика кроме штрафа ждет посещение заседания комиссии по делам несовершеннолетних.