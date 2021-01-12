Смертельное ДТП с военнослужащими в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Минобороны РФ сообщило новые данные о пострадавших в ДТП на Новорожиском шоссе в Подмосковье днем 11 января, где самосвал протаранил в колонну автобусов с курсантами.

ДТП произошло в Красногорске на 27-м километре шоссе (федеральная трасса М-9 "Балтия") на повороте на деревню Глухово. По предварительной версии, причиной столкновения стало то, что в какой-то момент водитель грузовика потерял управление и на большой скорости влетел в автоколонну.

В результате столкновения четверо военнослужащих погибли, 42 человека получили травмы – ушибы, ссадины и переломы. Все пострадавшие военные обследованы в центральном военном клиническом госпитале Минобороны. В крайне тяжелом состоянии находится один военный, его состояние стабильное.

По информации ГУ МВД России по Московской области, водитель грузовика "Тонар", который протаранил военные автобусы, не был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит 7 лет лишения свободы.

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