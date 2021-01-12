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Смертельное ДТП с военнослужащими в Подмосковье: возбуждено уголовное дело
12.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Минобороны РФ сообщило новые данные о пострадавших в ДТП на Новорожиском шоссе в Подмосковье днем 11 января, где самосвал протаранил в колонну автобусов с курсантами.
© Photo : УГИБДД УМВД России по Брянской области
ДТП
В результате столкновения четверо военнослужащих погибли, 42 человека получили травмы – ушибы, ссадины и переломы. Все пострадавшие военные обследованы в центральном военном клиническом госпитале Минобороны. В крайне тяжелом состоянии находится один военный, его состояние стабильное.
По информации ГУ МВД России по Московской области, водитель грузовика "Тонар", который протаранил военные автобусы, не был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит 7 лет лишения свободы.
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