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В Екатеринбурге при пожаре погибли восемь человек, в том числе семилетняя девочка. Ее мама просила помощи в Twitter

12.01.2021 09:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восемь человек погибли и еще девять пострадали в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге. Всего было эвакуировано 90 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.


Фото: 66.mchs.gov.ru

Пожар начался в три часа ночи 12 января на втором этаже девятиэтажного дома на улице Рассветная. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из горящей квартиры спасатели вынесли 5 человек, из них 1 ребенка и передали их медикам.

Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе 9 детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека.

— По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок, — говорится в сообщении.

Погибший ребенок — девочка 2013 года рождения. Также установлены личности двух погибших женщин, в том числе мамы девочки. Во время пожара мама ребенка просила о помощи в Twitter.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

 
 
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Одна из жительниц дома во время пожара публиковала в твиттере сообщения с просьбой о помощи. Она погибла вместе с семилетней дочерью.
 
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