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Жители девяти столичных домов остались без тепла минувшей ночью
12.01.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Трубопровод теплотрассы прорвало на улице Солтыса в столице, без тепла и горячей воды остались девять жилых и пять административных зданий, сообщили Sputnik в РУП "Минскэнерго".
Авария случилась в районе улицы Солтыса, 36 в ночь с понедельника на вторник. Из жителей никто не пострадал.
"Резко увеличилась подпитка тепловой сети на Минской ТЭЦ-3, диспетчер сразу же вызвал бригаду на место предполагаемого повреждения. Всю ночь работники теплосетей восстанавливали теплоснабжение", - пояснил Sputnik официальный представитель "Минскэнерго" Михаил Юдин.
Уже в 9:20 утра потребителей "запитали" к сети, теплоснабжение и горячая вода были восстановлены. Причину повреждения трубопровода еще предстоит выяснить.
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Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются девять многоквартирных жилых домов и пять административных зданий.
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