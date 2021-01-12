Пожар в доме в Екатеринбурге – погибли 8 человек, в том числе ребенок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Восемь человек погибли на пожаре в многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

ЧП произошло в ночь на 12 января в девятиэтажном доме по улице Рассветной. На момент прибытия пожарных горела квартира на втором этаже, в подъезде было плотное задымление. Спасатели незамедлительно начали эвакуировать жильцов. Всего эвакуировали 90 человек.

"По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли 8 человек, в том числе ребенок", - сообщили следователи.

Погибшие были обнаружены на втором, пятом и девятом этажах. В полиции отметили, что мать погибшей девочки звала о помощи через Twitter.

"Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", - успела написать женщина.

Согласно информации правоохранителей, среди возможных версий пожара - неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и другие. Точные причины будут установлены в результате всех необходимых экспертиз.

Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей районного отдела, отдела по расследованию особо важных дел, сотрудников отдела криминалистики регионального СК России. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"Причина смерти у погибших - отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде. Если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, то пожарные бы всех эвакуировали", - сказал временно исполняющий полномочия главы уральской столицы Алексей Орлов.

"В ходе расследования уголовного дела сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке будут выясняться, в том числе, причины и условия, которые привели к данному инциденту, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - проинформировали в региональном СК.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать помощь пострадавшим и родным погибших при пожаре.