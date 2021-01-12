Дело о младенце в морозильнике: за убийство сына минчанка получила 19 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв - Sputnik. Мингорсуд огласил обвинительный приговор 41-летней жительнице столицы, которую судили за убийство новорожденного ребенка.

Ей назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы и принудительное лечение от алкоголизма. Прокурор просил суд назначить ей 24 года лишения свободы.

Приговор не окончательный и подлежит обжалованию в установленные законом сроки.

Во время заседания женщина не хотела показывать свое лицо журналистам и закрывалась от камер папкой.

Младенец в морозильнике

Как следует из материалов дела, 41-летняя минчанка родила жизнеспособного мальчика летом 2019 года. Тело убитого младенца было обнаружено в морозильной камере в квартире. Мать попала под подозрение, была задержана. Действия обвиняемой квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. Максимальное наказание по данной статье предусматривает для женщин до 25 лет лишения свободы.

О своей беременности обвиняемая узнала осенью 2018 года, на учет в больнице она не встала. В один из дней лета 2019 года женщина, находясь по месту своего жительства в Минске, почувствовала начало родовой деятельности. Через некоторое время тайно родила в ванной комнате квартиры жизнеспособного мальчика, которого, погрузив в воду, лишила возможности дышать. Впоследствии обвиняемая поместила тело мальчика в морозильную камеру холодильника, где его обнаружили в июне 2020 года правоохранительные органы при осмотре места происшествия.