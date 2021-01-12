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Трамп считает антифа виновными в беспорядках в США
12.01.2021 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти сообщил, что антифа виноваты в штурме Капитолия, сообщает
© Sputnik / Кирилл Каллиников
По данным портала, республиканцы провели "напряженный и временами агрессивный" разговор, в ходе которого Маккарти опровергал утверждения Трампа и уверял, что беспорядки - результат действий сторонников действующего президента.
Лидер республиканцев вновь заявил о фальсификациях и своем несогласии с результатом выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Маккарти парировал ему напоминанием о том, что президентские выборы уже завершены.
Частично признал вину
В то же время Трамп частично признал свою причастность к произошедшему. В разговоре он сказал, что на нем есть "некоторая вина" за беспорядки в Капитолии.
Позиция министерства юстиции
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Ранее лидер республиканцев подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения антифа, и объявил организацию террористической.
Атака на Капитолий
В результате
Пентагон заявил о дополнительных мерах безопасности, которые будут предприняты для того, чтобы избежать беспорядков во время инаугурации Джо Байдена. Новый президент должен вступить в должность 20 января.
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Лидер республиканцев Дональд Трамп заявил, что к штурму Капитолия, в результате которого погибло пять человек, причастны члены антифашистского движения, его...
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