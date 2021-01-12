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Трамп считает антифа виновными в беспорядках в США

12.01.2021 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти сообщил, что антифа виноваты в штурме Капитолия, сообщает Axios.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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По данным портала, республиканцы провели "напряженный и временами агрессивный" разговор, в ходе которого Маккарти опровергал утверждения Трампа и уверял, что беспорядки - результат действий сторонников действующего президента.

Лидер республиканцев вновь заявил о фальсификациях и своем несогласии с результатом выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Маккарти парировал ему напоминанием о том, что президентские выборы уже завершены.

Частично признал вину

В то же время Трамп частично признал свою причастность к произошедшему. В разговоре он сказал, что на нем есть "некоторая вина" за беспорядки в Капитолии.

Позиция министерства юстиции

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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В ведомстве не считают членов ультралевого движения антифа причастными к произошедшему в Вашингтоне. Об этом заявил представитель министерства юстиции США в пятницу, 8 января в ответ на заявления республиканцев о том, что за организацией беспорядков стоит группировка антифа.

Ранее лидер республиканцев подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения антифа, и объявил организацию террористической.

Атака на Капитолий

В результате штурма Капитолия после официального утверждения результатов президентских выборов, погибли по меньшей мере пять человек, правоохранители возбудили 25 дел о случаях внутреннего терроризма.

Пентагон заявил о дополнительных мерах безопасности, которые будут предприняты для того, чтобы избежать беспорядков во время инаугурации Джо Байдена. Новый президент должен вступить в должность 20 января.

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Теги: Минск
 
 
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