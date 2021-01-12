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Чемпион ОИ-1992 Хахалейшвили умер из-за осложнений после операции в Минске

12.01.2021 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Олимпийский чемпион по дзюдо Давид Хахалейшвили скончался на 50-м году жизни вследствие осложнений после операции, проведенной в Минске, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Федерацию дзюдо Грузии.

"Легендарный олимпийский чемпион Грузии по дзюдо Давид Хахалейшвили скончался после тяжелой болезни в возрасте 49 лет", - говорится в сообщении федерации в Facebook.

У экс-спортсмена были проблемы с сердцем. Недавно он перенес операцию в Минске в РНПЦ "Кардиология", после чего у него возник послеоперационный сепсис. Врачам не удалось спасти жизнь Хахалейшвили.

Хахалейшвили выиграл золото Олимпийских игр-1992 в Барселоне. Кроме того, на его счету три победы на чемпионатах Европы, одна - на командном чемпионате Европы, а также две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах мира в составе сборных СССР и Грузии.

Позднее он перешел в самбо и дважды завоевывал золото чемпионатов мира в этом виде спорта.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале декабря легендарный дзюдоист перенес операцию на сердце в белорусской столице, после чего у него возник послеоперационный сепсис.
 
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