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Чемпион ОИ-1992 Хахалейшвили умер из-за осложнений после операции в Минске
12.01.2021 11:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв ― Sputnik. Олимпийский чемпион по дзюдо Давид Хахалейшвили скончался на 50-м году жизни вследствие осложнений после операции, проведенной в Минске, сообщает
"Легендарный олимпийский чемпион Грузии по дзюдо Давид Хахалейшвили скончался после тяжелой болезни в возрасте 49 лет", - говорится в сообщении федерации в
У экс-спортсмена были проблемы с сердцем. Недавно он перенес операцию в Минске в РНПЦ "Кардиология", после чего у него возник послеоперационный сепсис. Врачам не удалось спасти жизнь Хахалейшвили.
Хахалейшвили выиграл золото Олимпийских игр-1992 в Барселоне. Кроме того, на его счету три победы на чемпионатах Европы, одна - на командном чемпионате Европы, а также две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах мира в составе сборных СССР и Грузии.
Позднее он перешел в самбо и дважды завоевывал золото чемпионатов мира в этом виде спорта.
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В начале декабря легендарный дзюдоист перенес операцию на сердце в белорусской столице, после чего у него возник послеоперационный сепсис.
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