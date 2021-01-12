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Это Brexit: у водителя забрали бутерброды с ветчиной на границе
12.01.2021 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв - Sputnik. Пограничники Нидерландов конфисковали у водителей, которые ехали из Великобритании, бутерброды с ветчиной и другие продукты, пишет BBC.
Свободный провоз некоторых продуктов питания через границу запрещен после введения новых правил в связи с
© REUTERS / LUISA GONZALEZ
"После Brexit вам больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное", - объяснил водителю голландский пограничник.
Он поинтересовался, есть ли в сэндвичах водителя, завернутых в фольгу, мясо. Когда водитель ответил утвердительно, пограничнику пришлось констатировать: "Хорошо, мы их все заберем".
Удивленный водитель уточнил, может ли он оставить себе хотя бы хлеб.
"Нет, все будет конфисковано - добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", - ответил сотрудник погранслужбы.
Великобритания официально
Документы, регулирующие отношения ЕС и Великобритании после Brexit, были
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По новым правилам отношений между ЕС и Великобританией, теперь к провозу через границу запрещены некоторые продукты питания. Пока что к этому привыкли не все.
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