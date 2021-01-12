Это Brexit: у водителя забрали бутерброды с ветчиной на границе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв - Sputnik. Пограничники Нидерландов конфисковали у водителей, которые ехали из Великобритании, бутерброды с ветчиной и другие продукты, пишет BBC.

Свободный провоз некоторых продуктов питания через границу запрещен после введения новых правил в связи с выходом Британии из ЕС . Теперь Великобритания и ЕС образуют два отдельных рынка, а это означает новые правила, в том числе регулирующие импорт личных товаров.

"После Brexit вам больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное", - объяснил водителю голландский пограничник.

Он поинтересовался, есть ли в сэндвичах водителя, завернутых в фольгу, мясо. Когда водитель ответил утвердительно, пограничнику пришлось констатировать: "Хорошо, мы их все заберем".

Удивленный водитель уточнил, может ли он оставить себе хотя бы хлеб.

"Нет, все будет конфисковано - добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль", - ответил сотрудник погранслужбы.

Великобритания официально завершила процесс выхода из ЕС 31 декабря 2020 года. С 23:00 по Гринвичу того же дня Великобритания перестала следовать правилам ЕС, вступили в силу новые договоренности, которые касаются поездок, торговли, иммиграции и сотрудничества в области безопасности.

Документы, регулирующие отношения ЕС и Великобритании после Brexit, были подписаны 30 декабря .

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