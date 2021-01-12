Гражданку Турции с поддельным паспортом задержали в минском аэропорту

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Девушку, которая предъявила поддельный турецкий паспорт, задержали сотрудники погранслужбы Национального аэропорта Минск, об этом сообщили в ГПК.

Инцидент произошел вечером 8 января. Иностранка прилетела в Беларусь рейсом из Киева, и на контроле предъявила паспорт гражданина Турции.

Обложка документа привлекла внимание таможенников. Как выяснилось, она была от другого паспорта - тоже турецкого, но служебного. Пограничники установили, что через Беларусь девушка направлялась в Чехию, а служебный паспорт дает право пересечь границу стран Евросоюза без визы.

Иностранку задержали, за незаконное пересечение белорусской границы она привлечена к административной ответственности.

Также ей грозит и уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 380 УК Республики Беларусь – использование поддельного документа. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет.

Читайте также: