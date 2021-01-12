ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гражданку Турции с поддельным паспортом задержали в минском аэропорту

12.01.2021 14:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Девушку, которая предъявила поддельный турецкий паспорт, задержали сотрудники погранслужбы Национального аэропорта Минск, об этом сообщили в ГПК.

© Photo : ГПК РБ
Находящийся в розыске иностранец с фальшивым паспортом задержан в Минске

Инцидент произошел вечером 8 января. Иностранка прилетела в Беларусь рейсом из Киева, и на контроле предъявила паспорт гражданина Турции.

Обложка документа привлекла внимание таможенников. Как выяснилось, она была от другого паспорта - тоже турецкого, но служебного. Пограничники установили, что через Беларусь девушка направлялась в Чехию, а служебный паспорт дает право пересечь границу стран Евросоюза без визы.

Иностранку задержали, за незаконное пересечение белорусской границы она привлечена к административной ответственности.

Также ей грозит и уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 380 УК Республики Беларусь – использование поддельного документа. Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За использование поддельного документа иностранке грозит уголовная ответственность, за незаконное пересечение границы – административная.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Это Brexit: у водителя забрали бутерброды с ветчиной на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by