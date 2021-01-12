Взорвался котел на молочно-товарном комплексе в Горецком районе. Пострадал истопник

Источник материала: Tut.by

В здании котельной молочно-товарного комплекса ОАО «Маслаки» в Горецком районе 11 января взорвался отопительный котел, сообщает Mogilevnews.by. Пострадал 30-летний истопник — он в больнице.

Котел на твердом топливе в агрогородке Маслаки разорвался около 06.20. Полагают, что это произошло из-за отсутствия циркуляции теплоносителя в системе.

В здании котельной уничтожен котел, повреждены резервный котел, две наружные кирпичные стены, частично обрушены три плиты перекрытия.

Сейчас для отопления молочного блока используются шесть тепловых пушек. Систему отопления планируют восстановить 15 января.