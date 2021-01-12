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Соседи пришли одолжить у пенсионера 10 рублей, а забрали все сбережения

12.01.2021 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв - Sputnik. Хранившийся под ковром пакет со сбережениями похитили у пожилого жителя столицы, об этом рассказали в ГУВД  Мингорисполкома.

Милиционеры установили, что к краже причастны двое мужчин 46 и 44 лет.

© Photo : Telegram / Следственный комитет Беларуси
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"С приятелем второго января пришли к соседу одолжить десять рублей на выпивку. Он показал место, где лежат деньги, попросил меня достать. Я достал два пакета - один с долларами и евро, другой - с белорусскими деньгами", - рассказал один из подозреваемых.

Из одного пакета пожилой мужчина, владелец денежных средств, достал 20 рублей и отдал соседу. А потом попросил вернуть оба пакета на место, так как из-за проблем со здоровьем ему непросто было сделать это самому.

"Я тайно один пакет с долларами засунул себе в руках, а с белорусскими положил", - рассказал подозреваемый.

В конвертах с валютой оказалось три тысячи долларов США и две тысячи евро. Подозреваемые разделили их между собой. Один из них успел потратить деньги, чтобы погасить долги и купить продукты и одежду. А у второго подозреваемого деньги успели изъять в полном объеме.

Прежде мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления, отметили в ГУВД. Материалы проверки передали в районный отдел Следственного комитета.

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Теги: Минск
 
 
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Пожилой минчанин обратился в милицию и сообщил, что у него из квартиры пропала крупная сумма валюты.
 
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