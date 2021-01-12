В Несвижском районе мужчина распиливал снаряд. Он в больнице в тяжелом состоянии

Источник материала: Tut.by

Мужчина нашел снаряд и попытался его распилить у себя на работе. Следственный комитет проводит в проверку, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба СК

По предварительным данным, 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района нашел артиллерийский снаряд еще в ноябре.

Днем 11 января он принес его к себе на работу. При попытке распилить боеприпас произошел взрыв. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы, опрошены очевидцы.