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В Несвижском районе мужчина распиливал снаряд. Он в больнице в тяжелом состоянии
Источник материала: Tut.by
Мужчина нашел снаряд и попытался его распилить у себя на работе. Следственный комитет проводит в проверку,
По предварительным данным, 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района нашел артиллерийский снаряд еще в ноябре.
Днем 11 января он принес его к себе на работу. При попытке распилить боеприпас произошел взрыв. Мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По данному факту Следственный комитет проводит проверку. Назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы, опрошены очевидцы.
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По предварительным данным, 61-летний житель деревни Завитая Несвижского района нашел артиллерийский снаряд еще в ноябре.
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