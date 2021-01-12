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Пытливый сельчанин попал в больницу после попытки распилить снаряд

12.01.2021 15:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Житель Несвижского района был госпитализирован после взрыва снаряда, который он попытался распилить на работе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Photo : УВД Гомель
Гомельчанин нашел в реке снаряд и пошел с ним в милицию

По информации следователей, в ноябре, 61-летний мужчина, проживающий в деревне Завитая, нашел артиллерийский снаряд.

"Днем, 11 января, он принес его на свою работу. При попытке распилить боеприпас произошел взрыв. Мужчина с телесными повреждениями доставлен в больницу в тяжелом состоянии", – сказали в СК.

Там также сообщили, что на месте работали следственно-оперативная группа, а также специалисты отдела ГКСЭ и эксперт-взрывотехник.

По факту Несвижский райотдел СК сейчас проводит проверку, назначены необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В настоящее время житель одной из деревень Несвижского района находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
 
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