Пытливый сельчанин попал в больницу после попытки распилить снаряд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Житель Несвижского района был госпитализирован после взрыва снаряда, который он попытался распилить на работе, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По информации следователей, в ноябре, 61-летний мужчина, проживающий в деревне Завитая, нашел артиллерийский снаряд.

"Днем, 11 января, он принес его на свою работу. При попытке распилить боеприпас произошел взрыв. Мужчина с телесными повреждениями доставлен в больницу в тяжелом состоянии", – сказали в СК.

Там также сообщили, что на месте работали следственно-оперативная группа, а также специалисты отдела ГКСЭ и эксперт-взрывотехник.

По факту Несвижский райотдел СК сейчас проводит проверку, назначены необходимые экспертизы, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.