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Поставки нефти из Казахстана по российской трубе восстановили
12.01.2021 16:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Трубопроводные поставки казахстанской нефти восстановились после перерыва, сообщили в пресс-службе российской компании "Транснефть".
© Photo : Госслужба Украины по ЧС
"По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима (прокачки). На штатный режим планируется выйти сегодня днем", – уточнили в компании.
Ранее стало известно, что
"После стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией возобновлена транспортировка нефти в плановом режиме на участке "Атырау – Самара", — сообщили в пресс-службе "Казтрансойл".
Магистральный нефтепровод "Узень – Атырау – Самара" протяженностью по территории Казахстана 1235,7 км проходит через Мангистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.
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Тяжелые погодные условия накануне привели к выходу из строя оборудования одной из нефтеперекачивающих станций на маршруте Атырау — Самара.
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