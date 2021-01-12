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Поставки нефти из Казахстана по российской трубе восстановили

12.01.2021 16:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Трубопроводные поставки казахстанской нефти восстановились после перерыва, сообщили в пресс-службе российской компании "Транснефть".

© Photo : Госслужба Украины по ЧС
Взрыв газопровода произошел в Полтавской области

"По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима (прокачки). На штатный режим планируется выйти сегодня днем", – уточнили в компании.

Ранее стало известно, что поставки нефти из Казахстана по трубопроводу Атырау — Самара прекратилась после наступления сильных морозов на севере среднеазиатской республики. В результате обрыва линии электропередачи была обесточена нефтеперекачивающая станция (НПС).

"После стабилизации поставки электроэнергии энергопередающей организацией возобновлена транспортировка нефти в плановом режиме на участке "Атырау – Самара", — сообщили в пресс-службе "Казтрансойл".

Магистральный нефтепровод "Узень – Атырау – Самара" протяженностью по территории Казахстана 1235,7 км проходит через Мангистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области.

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Теги: Минск
 
 
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