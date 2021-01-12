Вор-мастер водосточных труб задержан в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. В Минске задержан 35-летний мужчина, который подозревается в совершении серии краж из квартир, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По данным оперативников, белорус действовал по отработанной схеме: разбивал окно и проникал в жилище. К каждому преступлению он внимательно готовился. Присматривался к квартирам, ставил метки, а перед тем, как идти на дело, звонил по телефону, чтобы проверить, есть ли хозяева на месте. Как правило, в поле зрения вора попадали квартиры на первых этажах, но иногда он забирался и на второй.

"Если квартира находилась на втором этаже, то подбирался к ней по водосточной трубе. Убедившись, что дома никого нет, разбивал окна, проникал в жилье и похищал найденное имущество", - рассказали в ГУВД.

Кроме квартир, белорус обворовывал частные дома. Так, осенью 2020 года в милицию обратился хозяин коттеджа, который сообщил, что некто разбил у его окно и вынес технику, часы и деньги. Сумма ущерба составила более 24 тысяч рублей (по актуальному курсу Нацбанка свыше 9,3 тысячи долларов).

Подозреваемым оказался нигде не работающий минчанин, в прошлом он уже был судим за кражи из квартир. Мужчина пояснил, что все похищенное имущество продавал, а деньги тратил на себя. Часть украденных вещей удалось вернуть хозяевам.

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