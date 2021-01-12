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Гражданку Турции с поддельным паспортом задержали в минском аэропорту

12.01.2021 16:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Гражданка Турции с поддельным паспортом задержана в минском аэропорту. Сегодня пограничники поделились видеофактом инцидента. Вечером, 8 января, девушка прилетела в Минск из Киева. Для оформления предоставила национальный паспорт Турции. Обложка ее документа была позаимствована из турецкого служебного паспорта, что и привлекло внимание пограничников. Дело в том, что через нашу страну девушка направлялась в Чехию, а именно служебный паспорт Турции дает право его владельцу пересекать границы стран ЕС без визы. В настоящий момент путешественница привлечена к административной ответственности за незаконное пересечение границы. Не исключено, что ее привлекут и к ответственности за использование поддельного документа.

Сомнительный товар изъят на границе

А в пункте пропуска "Козловичи" на белорусско-польской границе таможенники нашли тысячи упаковок нетабачной жевательной смеси у водителя грузовика. Из Германии прибыл автопоезд, который следовал с промышленным грузом на территорию ЕЭС. За рулем находился житель Бреста. Во время оформления груза водитель заявил таможеннику, что не имеет товаров для личного пользования, подлежащих декларированию. Однако в кабине тягача DAF нашлись 980 упаковок с никотиносодержащей смесью. Еще 200 упаковок были в сумке среди личных вещей. По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированного товара составила свыше 25,5 тысячи рублей. Смесь изъяли до решения суда.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Гражданка Турции с поддельным паспортом задержана в минском аэропорту. Сегодня пограничники поделились видеофактом инцидента. Вечером, 8 января, девушка...
 
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