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Женщина получила травмы при катании на тюбинге, прицепленном к авто
12.01.2021 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Жительница Крупского района получила тяжелые травмы при катании на тюбинге, который был прицеплен к легковому автомобилю, сообщила официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.
© Photo : ГАИ Минска
Инцидент произошел вечером в воскресенье 10 января на стоянке местного лесхоза.
"Водитель, управляя автомобилем Nissan Primera, во время разворота при буксировке тюбинга, в котором находилась 38-летняя женщина, допустил занос и столкновение тюбинга с забором", – сказала Сильченко.
Она также уточнила, что в результате женщина получила тяжкие телесные повреждения.
По факту Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. Водителю авто в качестве наказания грозит до пяти лет лишения свободы.
Сильченко напомнила, что при подобном экстремальном катании тюбинг набирает ту же скорость, что и автомобиль. Однако возможности управлять "ватрушкой" нет: она может отлететь под колеса или врезаться в какое-либо препятствие. Поэтому прежде чем устраивать такие развлечения, следует подумать об их последствиях.
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В отношении водителя авто возбудили дело, ему в качестве наказания грозит до пяти лет лишения свободы.
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