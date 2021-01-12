Женщина получила травмы при катании на тюбинге, прицепленном к авто

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Жительница Крупского района получила тяжелые травмы при катании на тюбинге, который был прицеплен к легковому автомобилю, сообщила официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.

Инцидент произошел вечером в воскресенье 10 января на стоянке местного лесхоза.

"Водитель, управляя автомобилем Nissan Primera, во время разворота при буксировке тюбинга, в котором находилась 38-летняя женщина, допустил занос и столкновение тюбинга с забором", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что в результате женщина получила тяжкие телесные повреждения.

По факту Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. Водителю авто в качестве наказания грозит до пяти лет лишения свободы.

Сильченко напомнила, что при подобном экстремальном катании тюбинг набирает ту же скорость, что и автомобиль. Однако возможности управлять "ватрушкой" нет: она может отлететь под колеса или врезаться в какое-либо препятствие. Поэтому прежде чем устраивать такие развлечения, следует подумать об их последствиях.