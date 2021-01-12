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Не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия. Сегодня на МКАД перевернулась фура. По предварительной информации сотрудников ГАИ, машина двигалась со стороны улицы Байкальской в направлении Молодежной. Водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство опрокинулось. Чтобы предотвратить возгорание, на месте происшествия понадобилась помощь спасателей. Водителя с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются.