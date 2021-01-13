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Еще не предел: более 170 дел возбуждено в США после штурма Капитолия
13.01.2021 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв ― Sputnik. Федеральная прокуратура уверена, что количество уголовных дел по факту штурма здания конгресса США будет исчисляться сотнями, заявил и.о. главы ведомства Майкл Шервин.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
На данный момент опознаны 170 человек - участников беспорядков в Вашингтоне.
"Открыто более 170 дел против субъектов, это означает, что отдельные люди были опознаны как потенциальные преступники, совершившие проступки внутри или вне Капитолия", - заявил Шервина.
И.о. федерального прокурора также добавил, что количество дел вскоре значительно вырастет и будет исчисляться сотнями.
Многие дела Шервин назвал "легкими", по ним получили обвинения более 70 человек. Среди таки дел - незаконные вторжения в Капитолий, ношения оружия без соответствующих документов, кражи.
"Некоторые обвинения - по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы", - цитирует Шервина
Чак Норрис не виноват
© REUTERS / CARLOS BARRIA
Позже фото "перекочевало" в Twitter, где пост с ним подписали фразой "Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?".
Менеджер актера опроверг причастность 80-летнего Норриса к беспорядкам в Вашингтоне и заявил, что тот находится в Техасе с семьей, сообщило издание
"Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее", - сказал менеджер.
Позже ситуацию прокомментировал сам актер, он заявил, что против любого насилия.
"Я недавно узнал, что в беспорядках в Капитолии был похожий на Чака Норриса человек. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места любому насилию. Я всегда был и буду за закон и порядок", - написал Норрис в своем аккаунте в Twitter.
Что произошло в Капитолии
© Sputnik / Владимир Федоренко
В ходе штурма погибло по меньшей мере пять человек, в городе
Пентагон заявил о дополнительных мерах безопасности, которые будут предприняты для того, чтобы избежать беспорядков во время инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
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Сейчас проходят процедуры опознания задействованных в беспорядках в Вашингтоне, под подозрение попал даже Чак Норрис.
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