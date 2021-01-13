Еще не предел: более 170 дел возбуждено в США после штурма Капитолия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв ― Sputnik. Федеральная прокуратура уверена, что количество уголовных дел по факту штурма здания конгресса США будет исчисляться сотнями, заявил и.о. главы ведомства Майкл Шервин.

На данный момент опознаны 170 человек - участников беспорядков в Вашингтоне.

"Открыто более 170 дел против субъектов, это означает, что отдельные люди были опознаны как потенциальные преступники, совершившие проступки внутри или вне Капитолия", - заявил Шервина.

И.о. федерального прокурора также добавил, что количество дел вскоре значительно вырастет и будет исчисляться сотнями.

Многие дела Шервин назвал "легкими", по ним получили обвинения более 70 человек. Среди таки дел - незаконные вторжения в Капитолий, ношения оружия без соответствующих документов, кражи.

"Некоторые обвинения - по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы", - цитирует Шервина РИА Новости .

Чак Норрис не виноват

Известного актера ненадолго записали в ряды тех, кто был причастен к штурму Капитолия. Фото с изображением мужчины в головном уборе с надписью "Трамп 2020", похожего на Чака Норриса, появилось в Instagram.

Позже фото "перекочевало" в Twitter, где пост с ним подписали фразой "Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?".

Менеджер актера опроверг причастность 80-летнего Норриса к беспорядкам в Вашингтоне и заявил, что тот находится в Техасе с семьей, сообщило издание New York Post .

"Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее", - сказал менеджер.

Позже ситуацию прокомментировал сам актер, он заявил, что против любого насилия.

"Я недавно узнал, что в беспорядках в Капитолии был похожий на Чака Норриса человек. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места любому насилию. Я всегда был и буду за закон и порядок", - написал Норрис в своем аккаунте в Twitter.

Что произошло в Капитолии

После официального утверждения результатов президентских выборов в Вашингтоне начался- здания, где заседает конгресс США. Многие обвиняют в беспордяках Трампа, так как именно он заявил, что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах" и призвал их идти к Капитолию.

В ходе штурма погибло по меньшей мере пять человек, в городе ввели режим ЧС, который продлится вплоть до вступления избранного президентом США Джо Байдена в должность.

Пентагон заявил о дополнительных мерах безопасности, которые будут предприняты для того, чтобы избежать беспорядков во время инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.

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