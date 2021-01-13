В Витебске произошел пожар в общежитии медуниверситета. Эвакуировали студентов

Источник материала: Tut.by

В Витебске рано утром 13 января произошел пожар на кухне в общежитии медуниверситета на проспекте Фрунзе. Спасатели эвакуировали 45 студентов, сообщает МЧС.





Пожар начался в седьмом часу утра, второй этаж общежития был сильно задымлен, сработала пожарная автоматика.

Работники МЧС выяснили, что возгорание произошло на плите на кухне.





Из общежития эвакуировали 45 человек, никто не пострадал. На кухне закопчены стены, потолок, повреждено имущество.

Устанавливают виновных в пожаре. Предполагают, что он произошел из-за неосторожного обращения с огнем.



