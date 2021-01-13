Италия готовится к крупнейшему за несколько десятилетий суду над мафией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв - Sputnik. Крупнейший за много лет суд над мафией готовится в Италии. На скамье подсудимых окажутся 355 подозреваемых, среди них - обвиняемые в коррупции чиновники, причастные к деятельности группы Ндрангета, пишет BBC.

Самый известный прокурор

Ндрангета - крупная преступная группировка, происходящая из одного из беднейших итальянских регионов Калабрия. Сегодня мафия Ндрангета разрослась больше, чем бывшая у многих на слуху сицилийская Коза Ностра.

Считается, что Ндрангета контролирует поставки огромного количества кокаина, поступающего в Европу из Южной Америки и других мест. Среди других обвинений - убийства, незаконный оборот наркотиков, вымогательство и отмывание денег, злоупотребление служебным положением и прочие.

Дело ведет самый известный в борьбе с мафией прокурор Италии, 62-летний Никола Граттери, который более трех десятилетий живет под защитой полиции.

Суд длиной в два года

На процессе, как ожидается, дадут показания более 900 свидетелей. Судебный процесс начнется сегодня и может продлиться более двух лет.

Суд будет проходить в специально отремонтированном здании в южной части Калабрии. Под дом правосудия был переоборудован бывший колл-центр, чтобы освободить место для сотен людей, которые могут захотеть присутствовать на слушаниях.

Ведь с 80-х годов прошлого века в Италии над мафией не проводилось ни одного судебного процесса подобного масштаба. Тогда в 1886 году проходило разбирательство, которое касалось дела сицилийской Коза Ностра. Тогда суд длился до 1992 года.

Кто ответчики?

В среду начнется судебное разбирательство в отношении семьи Манкузо. Самое громкое имя в списке обвиняемых - предполагаемый босс клана Луиджи Манкузо. Ему 66 лет и он известен в определенных кругах как "Дядя".

Среди обвиняемых и высокопоставленные лица - к примеру, Джанкарло Питтелли, бывший сенатор партии Forza Italia, которую основал экс-премьер Сильвио Берлускони. Сам Питтелли отрицает связь группировки с официальными лицами и институтами государства.