Невозможно пошептаться: адвокат Колесниковой недовольна условиями встречи в СИЗО

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Обвиняемая по делу Координационного совета оппозиции Мария Колесникова подала жалобу на условия встречи с адвокатом, которая прошла в СИЗО №1 ГУВД Мингорисполкома, сообщила Sputnik защитник оппозиционного политика Людмила Казак.

Колесникову 8 января этапировали из следственной тюрьмы в Жодино на "Володарку" и практически сразу дали свидание с адвокатом, а следователь провел допрос. Колесниковой около недели назад продлили сроки содержания под стражей еще на два месяца – до 8 марта.

"Все прошло в рабочем режиме у нас, были проведены следственные действия. Работали практически целый день, а допрос длился несколько часов", – рассказала Sputnik в среду адвокат политика Людмила Казак, отвечая на вопрос о том, как прошел допрос. Иные подробности она не рассказала, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия, которую с нее взяли следователи.

"Я не могу сказать, давала ли Мария показания, о чем шла речь на допросе – это следственная тайна", – пояснила адвокат.

Комната для "смертников"

Вместе с тем Людмила Казак рассказала о иных нюансах прошедшей во вторник встречи на "Володарке". По ее словам, администрация СИЗО приняла решение переоборудовать две комнаты, в которых ранее адвокаты встречались с осужденными к смертной казни, и теперь их предоставляют для встреч "политзаключенных" с защитниками.

"Есть вопросы по условиям встреч с адвокатом. Было принято решение предоставлять для встреч кабинеты, которые, мягко говоря, не совсем обеспечивают условия конфиденциальности и адвокатской тайны. Там (в СИЗО №1 – Sputnik) есть два кабинета, которые всегда были предназначены только для встреч с осужденными к смертной казни", – рассказала Казак.

По ее словам, там соблюдаются особые меры безопасности, там есть решетка, осужденные пристегиваются наручниками.

"Это необходимо при встречах с такими заключенными, такие меры безопасности нужны. У меня такие клиенты были и есть сейчас. Я это хорошо знаю, поэтому совершенно уверенно говорю о том, для кого используются такие кабинеты. Они теперь немного модернизированы, и их стали использовать для наших встреч", – сказала Казак.

При этом она уточнила, что в таком кабинете, к примеру, с адвокатом встречался еще один фигурант уголовного дела Координационного совета оппозиции Максим Знак, а теперь – и Мария Колесникова.

Невозможно пошептаться

По словам адвоката, наличие стекла в таком кабинете создает трудности при общении с клиентом.

"Я расцениваю такие условия как противодействие оказанию юридической помощи. Поскольку таким образом не соблюдается конфиденциальность, не сохраняется адвокатская тайна, тайна следствия. Ведь мы вынуждены говорить, ну так скажем, на повышенных тонах из-за стекла. Не можем эффективно работать, потому что невозможно обмениваться какими-то документами по делу. Все это создает дополнительны трудности", – сказала адвокат. "Получается, что, кроме решетки, сетки, между нами еще и стекло", – уточнила она.

По ее словам, и они, и Колесникова подали жалобы в ДИН МВД и в прокуратуру.

Ждет свидания с отцом

Адвокат рассказала, что других жалоб у Колесниковой на условия содержания в СИЗО в Минске пока нет, наоборот – благодарна администрации этого пенитенциарного учреждения за хорошее отношение. Следующее свидание намечено на ближайшую пятницу.

"У нас еще вагон неразрешенных жалоб, которые были написаны, когда Мария находилась в Жодино", – сказала адвокат.

Отвечая на вопрос, разрешили ли оппозиционному политику свидания с отцом, защитник сообщила, что пока такой информации нет.

"Как только разрешат, это будет событие", – сказала адвокат. С момента задержания у Колесниковой не было ни одной встречи с отцом.

Дело Координационного совета

Как ранее сообщал Sputnik, на минувшей неделе следователи продлили сроки расследования уголовного дела и еще на два месяца оставили под стражей оппозиционного политика.

Колесникова, входившая в предвыборный штаб экс-банкира Виктора Бабарико (находится в СИЗО КГБ) и перешедшая позже в объединенный штаб Светланы Тихановской, была задержана в сентябре. Она является одной из трех обвиняемых по делу о призывах к захвату власти, двое других – ее соратники адвокаты Максим Знак и Илья Салей.

21 декабря Генпрокуратура Беларуси дополнительно возбудила в отношении членов президиума КС уголовные дела по ч. 1 ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч. 1 ст. 357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").

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