Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. За пять месяцев в отношении белорусских силовиков и их семей зафиксировано 225 угроз, а также 92 факта клеветы и 18 тысяч случаев разглашений персональных данных, что привело к возбуждению 332 уголовных дел, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.

"За пять месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек", - сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД полковник милиции Ольга Чемоданова.

Она подчеркнула, что правоохранительные органы продолжают устанавливать лиц, которые размещают в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес сотрудников милиции и членов их семей.

Чемоданова также сообщила, что на днях сотрудники главного управления собственной безопасности МВД выявили очередного "судью-комментатора" в интернете.

"Им оказался 36-летний инструктор-методист столичного фитнес-клуба. В деструктивном telegram-канале мужчина не единожды размещал грязные высказывания в отношении генерала милиции", - сказал пресс-секретарь МВД.

По ее словам, следствие даст правовую оценку действиям минчанина в рамках уголовного законодательства. "В настоящее время он уже отбывает административный арест", - сказала она.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

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