ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД: фитнес-тренер размещал "грязные высказывания" в отношении генерала

13.01.2021 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. За пять месяцев в отношении белорусских силовиков и их семей зафиксировано 225 угроз, а также 92 факта клеветы и 18 тысяч случаев разглашений персональных данных, что привело к возбуждению 332 уголовных дел, сообщила в среду пресс-служба МВД республики.

"За пять месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек", - сообщила Sputnik пресс-секретарь МВД полковник милиции Ольга Чемоданова.

© Sputnik / Виктор Толочко
От Втюрина до Балабы: пять самых резонансных судов 2020 года

Она подчеркнула, что правоохранительные органы продолжают устанавливать лиц, которые размещают в публичном доступе оскорбления, клевету и угрозы в адрес сотрудников милиции и членов их семей.

Чемоданова также сообщила, что на днях сотрудники главного управления собственной безопасности МВД выявили очередного "судью-комментатора" в интернете.

"Им оказался 36-летний инструктор-методист столичного фитнес-клуба. В деструктивном telegram-канале мужчина не единожды размещал грязные высказывания в отношении генерала милиции", - сказал пресс-секретарь МВД.

По ее словам, следствие даст правовую оценку действиям минчанина в рамках уголовного законодательства. "В настоящее время он уже отбывает административный арест", - сказала она.

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о 332 делах из-за клеветы и разглашения данных силовиков.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Италия готовится к крупнейшему за несколько десятилетий суду над мафией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by