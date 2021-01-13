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Более тонны героина изъято в ходе международной операции с участием Беларуси
13.01.2021 13:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Правоохранители Казахстана уничтожили в Алма-Ате партию героина весом более 1,1 тонны. Об этом сообщила пресс-служба комитета по финансовому мониторингу Минфина республики.
© Sputnik / Илья Питалев
2208 брикетов с героином под видом обработанного мрамора прибыли на территорию Казахстана в октябре 2019 года. Партию задержали, но потребовалось немало времени, чтобы установить маршрут перемещения груза и фигурантов дела.
Как выяснилось, наркоторговцы пытались отправить наркотик из Ирана в страны Евросоюза через территорию Казахстана. Была организована контролируемая поставка груза в Германию, где при получении товара задержали граждан Турции.
В ходе операции были задействованы правоохранительные и таможенные службы Казахстана, Беларуси, России, Германии, Польши и Нидерландов.
Проводится досудебное расследование о контрабанде изъятых предметов, связанных с оборотом наркотических средств в особо крупном размере.
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В спецоперации, которая проводилась в Казахстане, участвовали правоохранительные органы сразу нескольких стран.
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