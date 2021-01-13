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В лесу в Быховском районе насмерть замерзла женщина
Источник материала: Tut.by
В лесу Быховского района нашли замерзшей женщину,
Тело женщины нашли на прошлой неделе в лесу недалеко от дороги по пути следования. От деревни Красная Беларусь до Быхова — 16 км по непрямой дороге через другие деревни, или 20 минут в пути на машине, больше 3 часов — пешком. При этом рядом — примерно в 2 км по дороге — есть железнодорожная станция с прямым сообщением с Быховом.
В начале декабря похожий случай
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Женщина шла из деревни Красная Беларусь в райцентр.
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