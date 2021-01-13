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В лесу в Быховском районе насмерть замерзла женщина

13.01.2021 13:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В лесу Быховского района нашли замерзшей женщину, пишет газета «Маяк Прыдняпроўя». Она шла из деревни Красная Беларусь в Быхов.


Тело женщины нашли на прошлой неделе в лесу недалеко от дороги по пути следования. От деревни Красная Беларусь до Быхова — 16 км по непрямой дороге через другие деревни, или 20 минут в пути на машине, больше 3 часов — пешком. При этом рядом — примерно в 2 км по дороге — есть железнодорожная станция с прямым сообщением с Быховом.

В начале декабря похожий случай произошел под Бобруйском: женщина пошла в лес за дровами, заблудилась — и замерзла насмерть.

 
 
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Женщина шла из деревни Красная Беларусь в райцентр.
 
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