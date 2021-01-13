В Минске горел частный дом: мужчина успел выпрыгнуть в окно, женщина погибла

Источник материала: Tut.by

Утром 13 января в Минске по переулку Ушакова загорелся частный дом. Его хозяин успел выпрыгнуть в окно, но оставшаяся в доме женщина погибла. Дом сгорел практически дотла — огонь уничтожил крышу, перекрытия, разрушил стены. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.



Фото: Ольга Мельченко, МЧС

Сообщение о пожаре от очевидца поступило в МЧС 13 января в 09.31. Горел дом № 26 по переулку Ушакова в Заводском районе Минска.

Еще до приезда спасателей через окно самостоятельно выбрался проживающий в доме 72-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогом рук, головы, спины 1−3 степеней, отравлением продуктами горения.



Фото: Ольга Мельченко, МЧС

Позже в жилой комнате на кровати спасатели нашли тело женщины.

Пожар потушили в 10.02, но дом площадью 68 квадратных метров сгорел практически полностью, для проживания он уже непригоден — огонь уничтожил крышу, перекрытия, разрушил стены.

Причина пожара устанавливается. Предварительные версии — замыкание электропроводки и поджог.