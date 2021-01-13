ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске горел частный дом: мужчина успел выпрыгнуть в окно, женщина погибла

13.01.2021 14:31 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 13 января в Минске по переулку Ушакова загорелся частный дом. Его хозяин успел выпрыгнуть в окно, но оставшаяся в доме женщина погибла. Дом сгорел практически дотла — огонь уничтожил крышу, перекрытия, разрушил стены. Об этом TUT.BY рассказала официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.


Фото: Ольга Мельченко, МЧС

Сообщение о пожаре от очевидца поступило в МЧС 13 января в 09.31. Горел дом № 26 по переулку Ушакова в Заводском районе Минска.

Еще до приезда спасателей через окно самостоятельно выбрался проживающий в доме 72-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогом рук, головы, спины 1−3 степеней, отравлением продуктами горения.


Фото: Ольга Мельченко, МЧС

Позже в жилой комнате на кровати спасатели нашли тело женщины.

Пожар потушили в 10.02, но дом площадью 68 квадратных метров сгорел практически полностью, для проживания он уже непригоден — огонь уничтожил крышу, перекрытия, разрушил стены.

Причина пожара устанавливается. Предварительные версии — замыкание электропроводки и поджог.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина пожара устанавливается. Предварительные версии - замыкание электропроводки и поджог.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Активизировались мошенники, которые представляются "Белпочтой"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by