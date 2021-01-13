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В Пинском районе утонул рыбак. На нем был спасательный жилет
Источник материала: Tut.by
Ночью 13 января спасатели достали из реки Припять тело 33-летнего пинчанина, сообщает
Вечером 12 января жительница Пинска сообщила, что ее сын пропал на рыбалке. Водолазы МЧС на Припяти заметили лодку. Неподалеку на поверхности воды было обнаружено тело утонувшего. Мужчина был в спасательном жилете, в его лодке найдена бутылка из-под спиртного.
Причины и обстоятельства гибели уточняются.
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Причины и обстоятельства гибели уточняются.
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