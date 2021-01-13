ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пинском районе утонул рыбак. На нем был спасательный жилет

13.01.2021 14:31 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ночью 13 января спасатели достали из реки Припять тело 33-летнего пинчанина, сообщает Пинский райисполком.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/angel_search

Вечером 12 января жительница Пинска сообщила, что ее сын пропал на рыбалке. Водолазы МЧС на Припяти заметили лодку. Неподалеку на поверхности воды было обнаружено тело утонувшего. Мужчина был в спасательном жилете, в его лодке найдена бутылка из-под спиртного.

Причины и обстоятельства гибели уточняются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причины и обстоятельства гибели уточняются.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В лесу в Быховском районе насмерть замерзла женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by