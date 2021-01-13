В Пинском районе утонул рыбак. На нем был спасательный жилет

Источник материала: Tut.by

Ночью 13 января спасатели достали из реки Припять тело 33-летнего пинчанина, сообщает Пинский райисполком .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: vk.com/angel_search

Вечером 12 января жительница Пинска сообщила, что ее сын пропал на рыбалке. Водолазы МЧС на Припяти заметили лодку. Неподалеку на поверхности воды было обнаружено тело утонувшего. Мужчина был в спасательном жилете, в его лодке найдена бутылка из-под спиртного.

Причины и обстоятельства гибели уточняются.