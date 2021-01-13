Молодой мужчина умер после драки в Минском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Молодой мужчина скончался после потасовки в агрогородке Лесной Минского района, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

Смертельный случай произошел ночью 2 января. Как говорится в материалах дела, в местном заведении произошла ссора между посетителями, в которую вмешался 18-летний парень.

"Между ним и 24-летним молодым человеком завязалась потасовка. Обвиняемый нанес несколько ударов по голове потерпевшему, вследствие которых последний потерял сознание", - уточнили в Следственном комитете.

Несмотря на проведенные, прибывшими на место медиками, реанимационные мероприятия, 24-летний парень скончался в машине скорой помощи. После проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело против 18-летнего участника потасовки. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть).

Сейчас молодой человек находится под стражей.

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