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Активизировались мошенники, которые представляются "Белпочтой"

13.01.2021 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Мошенники начали создавать фейковые страницы в интернете от имени главного почтового предприятия Беларуси – "Белпочты", передает Sputnik.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
“Привет, можешь помочь?”: как белорусов обворовывали интернет-мошенники

Таким образом преступники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт своих жертв.

Действуют они следующим образом: ищут объявления о купле или продаже товара на популярных сайтах. Затем связываются с продавцом/покупателем через мессенджеры Viber, WhatsApp и другие. Предлагают для оплаты товара воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи.

"Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельного сайта РУП "Белпочта". При этом внешние атрибуты сайта зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.)", - рассказали на предприятии "Белпочта".

Жертве для оплаты товара высылают ссылку на фишинговый сайт. После того, как человек вводит данные свой карты, с нее снимаются все деньги.

Случаи кибермошенничества в последнее время участились, сообщают на "Белпочте". Там рассказали, как не попасть в сети преступников. Подозрительными считаются следующие признаки:

  • быстрая ответная реакция покупателя (продавца) на размещенное объявление о продаже товара;
  • код страны и мобильного оператора в номере мобильного телефона не соответствует региону проживания;
  • гражданину предлагается только один способ оплаты и доставки товара, причем исключительно по направляемой ссылке;
  • доменное имя открытого по ссылке сайта в адресной строке не соответствует официальному интернет-ресурсу организации.

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Теги: Минск
 
 
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Преступники создают фишинговые сайты, которые похожи по своему оформлению на официальную страницу почты.
 
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