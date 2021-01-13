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Активизировались мошенники, которые представляются "Белпочтой"
13.01.2021 15:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Мошенники начали создавать фейковые страницы в интернете от имени главного почтового предприятия Беларуси – "Белпочты", передает Sputnik.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Таким образом преступники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт своих жертв.
Действуют они следующим образом: ищут объявления о купле или продаже товара на популярных сайтах. Затем связываются с продавцом/покупателем через мессенджеры Viber, WhatsApp и другие. Предлагают для оплаты товара воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи.
"Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельного сайта РУП "Белпочта". При этом внешние атрибуты сайта зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.)", - рассказали на предприятии "Белпочта".
Жертве для оплаты товара высылают ссылку на фишинговый сайт. После того, как человек вводит данные свой карты, с нее снимаются все деньги.
Случаи кибермошенничества в последнее время участились, сообщают на "Белпочте". Там рассказали, как не попасть в сети преступников. Подозрительными считаются следующие признаки:
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Преступники создают фишинговые сайты, которые похожи по своему оформлению на официальную страницу почты.
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