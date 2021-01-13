Пиратские заливы: названы самые опасные для кораблей районы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Самый опасный район для судоходства – Гвинейский залив. Именно здесь по итогам 2020 года произошло больше всего нападений пиратов, говорится в докладе Международного морского бюро.

В прошлом году пираты нападали на корабли 195 раз – на 30 случаев больше, чем годом ранее. Три раза корабли угоняли, было 11 случаев обстрела и 20 попыток напасть. Пираты высаживались на борт 161 судна. Международное морское бюро зафиксировало 135 похищений членов экипажа, 95% из них случились в Гвинейском заливе.

Район считается крайне опасным среди мореплавателей, ведь в 80% случаев пираты вооружены огнестрельным оружием.

"Последние данные свидетельствуют о возросших возможностях пиратов в Гвинейском заливе, все больше нападений происходит дальше от берега. Эта тревожная тенденция может быть решена только в результате более плотного информационного обмена и координации между морскими судами и службами реагирования в регионе Гвинейского залива", - заявил директор бюро Майкл Хоулетт.

Второе место в рейтинге занял Сингапурский залив. Рост пиратства в заливе отмечается с последнего квартала 2019 года и весь 2020 год, в этот период зафиксировано 23 нападения.

В Индонезии число пиратских нападений осталось на прежнем уровне 26 случаев (в 2019 году – 25).

А вот в Сомали пираты давно поутихли: здесь за прошлый год не зафиксировано ни одного нападения на суда.

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