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Первая смерть от холода в 2021-м: женщина решила пройти 15 км и замерзла
13.01.2021 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. В лесу Быховского района местные жители нашли замерзшей женщину, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
"Женщина шла из деревни Красная Беларусь в районный центр. Ее тело было найдено в лесу недалеко от дороги по пути следования", - сказала она.
От Красной Беларуси до Быхова, согласно сервису "Яндекс.Карты", 15 км по кратчайшему пути, через другие населенные пункты. Ориентировочно, это 3-3,5 часа пешком. При этом в двух километрах от Красной Беларуси, в агрогородке Лудчицы, есть железнодорожная станция с прямым сообщением с райцентром.
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Также в декабре в Бобруйском районе жительница райцентра поехала на дачу и отправилась в лес за дровами. Там она заблудилась и насмерть замерзла.
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При этом в двух километрах от деревни, из который выдвинулась 42-летняя женщина, есть железнодорожная станция.
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