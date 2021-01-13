Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Арми Хаммер оказался в центре скандала: звезду фильмов "Зови меня своим именем" и "Ребекка" публично обвинили в каннибализме.

На днях в сеть "слили" личную переписку 34-летнего секс-символа с одной из подписчиц в Instagram. В сообщениях актер заявил, что он каннибал и сторонник БДСМ и вел себя крайне развязно. После этого вскрылись и другие переписки Хаммера. И если сам актер продолжает хранить молчание, его бывшая жена Элизабет Чемберс решила эмоционально высказаться в сети.

Как сообщило издание Daily Mail, скандальный секрет Хаммера, который в сети уже прозвали второй частью фильма "Молчание ягнят", шокировал экс-супругу актера.

Как оказалось, некоторые послания из тайной переписки датированы февралем 2020 года - в то время, когда актер был женатым человеком.

"Похоже, что Арми монстр. Многие пострадавшие молили о помощи Элизабет. Сначала она не признавалась в отвратительном поведении Арми даже самой себе, но теперь она понимает, что девушки не обманывали. У Хаммера есть скрытая сторона, о которой она не догадывалась. Был ли он таким изначально или хранил свой секрет - не понятно", - рассказал источник.

Также инсайдеры настаивают на том, что одной девушке понадобилась помощь медиков после общения со звездой. Предполагается, что она пострадала не только морально, но и физически.

Хаммер и его жена расстались в прошлом году после 10 лет брака, омраченного изменами звезды. Таким образом пара попала в список расставаний 2020 года.