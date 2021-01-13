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Школьный автобус попал в ДТП в Брестском районе
13.01.2021 17:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Перевозивший детей школьный автобус попал в ДТП в Брестском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
Авария произошла в 14:00 в среду 13 января на улице Трудовой в деревне Ивахновичи.
"На закруглении дороги столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Mazda. После столкновения автобус занесло, и он совершил наезд на заборное ограждение", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что в автобусе, кроме водителя, находились 11 детей, к счастью, никто из них не пострадал.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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В школьном автобусе марки ПАЗ, кроме водителя, находились 11 детей, к счастью, никто из них не пострадал.
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