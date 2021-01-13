Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Перевозивший детей школьный автобус попал в ДТП в Брестском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла в 14:00 в среду 13 января на улице Трудовой в деревне Ивахновичи.

"На закруглении дороги столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Mazda. После столкновения автобус занесло, и он совершил наезд на заборное ограждение", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что в автобусе, кроме водителя, находились 11 детей, к счастью, никто из них не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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