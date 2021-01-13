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ГУВД: на дворовых маршах во вторник в Минске задержаны 13 человек
13.01.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек на несанкционированных мероприятиях 12 января в Минске, сообщили в среду в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Несмотря на то, что ГУВД регулярно предупреждает граждан о незаконности сборов и ответственности за участие в них, вчера вечером в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой", – сказали в управлении.
Там также отметили, что всего было задержано 13 граждан, в настоящее время они находятся в ИВС, проводится проверка.
В ГУВД уточнили, что все задержанные во вторник ранее уже неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, включая за участие в митингах.
"В ГУВД продолжается работа по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций", – заключили в столичной милиции.
Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента, которые прошли 9 августа 2020 года и на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
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Столичная милиция в настоящее время устанавливает личности участников акций, которые не попали в руки правоохранителей.
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