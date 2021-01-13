ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси растет число краж с карт-счетов

13.01.2021 18:43 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мошенники действуют через Viber. В Беларуси растет число краж с карт-счетов. Лжесотрудники банка выманивают посредством мессенджера реквизиты банковских карт и паспортные данные. Кроме того, реквизиты преступники получают и через фишинговые страницы, которые имитируют торговые площадки или через соцсети, когда под видом знакомых жертвы мошенники узнают секретную информацию.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "Только с июня по август прошлого года в столице возбуждено более 600 уголовных дел данной категории. Стоит отметить, что подобного рода преступления фиксируются ежедневно. За 12 месяцев прошлого года столичными подразделениями возбуждено 7 517 уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для сравнения, за весь 2018 год в столице зарегистрировано всего 1 374 подобных преступлений, а за 2019 год - 2 763".

Специалисты напоминают, представители банка не ведут разговоры о балансе карт-счета или другой информации посредством мессенджера Viber или других интернет-площадок. Многим белорусом пришли официальные уведомления о действиях мошенников по средствам М-банкинга.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мошенники действуют через Viber. В Беларуси растет число краж с карт-счетов. Лжесотрудники банка выманивают посредством мессенджера реквизиты банковских карт и...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Школьный автобус попал в ДТП в Брестском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by