Источник материала: БT

Мошенники действуют через Viber. В Беларуси растет число краж с карт-счетов. Лжесотрудники банка выманивают посредством мессенджера реквизиты банковских карт и паспортные данные. Кроме того, реквизиты преступники получают и через фишинговые страницы, которые имитируют торговые площадки или через соцсети, когда под видом знакомых жертвы мошенники узнают секретную информацию.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "Только с июня по август прошлого года в столице возбуждено более 600 уголовных дел данной категории. Стоит отметить, что подобного рода преступления фиксируются ежедневно. За 12 месяцев прошлого года столичными подразделениями возбуждено 7 517 уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для сравнения, за весь 2018 год в столице зарегистрировано всего 1 374 подобных преступлений, а за 2019 год - 2 763".

Специалисты напоминают, представители банка не ведут разговоры о балансе карт-счета или другой информации посредством мессенджера Viber или других интернет-площадок. Многим белорусом пришли официальные уведомления о действиях мошенников по средствам М-банкинга.