ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На пожаре в столице погибла женщина

13.01.2021 20:45 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Горел частный дом в переулке Ушакова. Еще до прибытия спасателей 73-летний хозяин самостоятельно выбрался через окно. Мужчину осмотрели медики. С многочисленными ожогами разной степени тяжести и отравлением продуктами горения его госпитализировали. Позже спасатели в жилой комнате нашли женщину без признаков жизни. Дом горел открытым пламенем. В результате он непригоден для проживания. Причина происшествия выясняется. Одна из версий - короткое замыкание электропроводки на веранде.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горел частный дом в переулке Ушакова. Еще до прибытия спасателей 73-летний хозяин самостоятельно выбрался через окно. Мужчину осмотрели медики. С многочисленными...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
ГУВД: на дворовых маршах во вторник в Минске задержаны 13 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by