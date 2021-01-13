На пожаре в столице погибла женщина

Источник материала: БT

Горел частный дом в переулке Ушакова. Еще до прибытия спасателей 73-летний хозяин самостоятельно выбрался через окно. Мужчину осмотрели медики. С многочисленными ожогами разной степени тяжести и отравлением продуктами горения его госпитализировали. Позже спасатели в жилой комнате нашли женщину без признаков жизни. Дом горел открытым пламенем. В результате он непригоден для проживания. Причина происшествия выясняется. Одна из версий - короткое замыкание электропроводки на веранде.