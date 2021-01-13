Витебские милиционеры задержали воров, снимавших аккумуляторы с автомобилей

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 13 янв – Sputnik. Около двух десятков жителей Витебска стали жертвами воров, которые снимали с автомобилей аккумуляторы, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Все потерпевшие оставляли свои авто на ночь во дворах, рядом с домами, где проживают.

Крали, как могли

"В витебскую милицию обратился житель города у которого из микроавтобуса, припаркованного на улице Прибрежной, неизвестные украли аккумулятор. Стоимость украденного потерпевший оценил в 100 белорусских рублей", - отметили в пресс-службе.

Затем к правоохранителям обратилась неработающая витеблянка у которой из легковушки, оставленной на улице Ивановского злоумышленники похитили аккумулятор стоимостью в 120 рублей. Еще одним из пострадавших от рук злоумышленников стал владелец "крупнотоннажной иномарки", прикаркованной во дворах на проспекте Победы, у которого воры похитили два аккумулятора стоимостью в 500 рублей. Всего в милицию обратилось около двух десятков потерпевших.

В итоге сотрудникам уголовного розыска Первомайскаого РОВД Витебска удалось выйти на след подозреваемых, которыми оказались 19-летний неработающий, ранее судимый житель Витебского района и 22-летний таксист, проживающий в Витебске.

Во время разбирательства, выяснилось, что задержанные крали аккумуляторы в темное время суток из припаркованных во дворах машин. Похищенное злоумышленники сдавали в пункты приема. Часть украденного милиционерам удалось изъять.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют причастность молодых людей к иным преступлениям.

Около 150 краж из авто

"За прошлый год в Витебской области произошло около 150 краж из автомобилей, причем половина из них случилась из-за беспечности самих автовладельцев", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Как отметили милиционеры, часто жизнь автомобильным ворам облегчают сами владельцы, экономя на установке автомобильной сигнализации, аренде места на платной стоянке и оставляя в салоне автомобиля ценные вещи.

"Первое, что обязательно необходимо сделать владельцам автомобиля – это установить в машине сигнализацию и другие средства охраны, которые нужно включать, отходя от авто", - отметили собеседники.

Милиционеры подчеркнули, что отлучаясь от автомобиля даже на несколько секунд, его нужно закрыть на ключ и проверить закрыты ли окна. Если же автовладелец покидает машину на долгое время, то ее лучше оставлять на освещенных участках улиц и дорог, а лучше всего, чтобы автомобиль находился под камерами видеонаблюдения, либо на охраняемой стоянке.

Милиционеры отметили, что в последнее время общее число краж из автомобилей начало снижаться. Во многом это связано с перенасыщенностью рынка недорогими автомобильными аксессуарами, поэтому смысл в их краже с целью перепродать во многом пропал. Но несмотря на это автовладельцам следует проявлять бдительность, оставляя свой автомобиль, поскольку уменьшение краж не значит их полного отсутствия.