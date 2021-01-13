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Подросток пострадал в лобовом ДТП в Кировском районе

14.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Подросток был доставлен в больницу после лобового столкновения двух легковушек в Кировском районе, сообщили в управлении ГАИ Могилевского облисполкома.

© Photo : ГАИ Бреста
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Авария произошла около полудня среды 13 января на дороге, соединяющей Бобруйск и Могилев.

По данным ГАИ, бобруйчанин, который находился за рулем Renault Logan, не учел погодные условия, не выбрал безопасную дистанцию до машины, едущей впереди, и, чтобы не врезаться в нее, резко затормозил.

"Он потерял контроль над управлением и допустил занос, в результате авто выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с Renault Laguna", – сказали в ГАИ.

После удара первый автомобиль оказался в кювете. При этом травмы получил подросток, ехавший на переднем сидении и пристегнутый ремнем безопасности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что водитель одного из автомобилей на заснеженной дороге резко затормозил и вылетел на встречку.
 
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